OMS a amânat lansarea vaccinunului anti COVID – 19 Organizatia Mondiala a Sanatatii a apreciat ca decizia AstraZeneca de a amana studiul clinic de faza a 3-a al vaccinului pentru Covid-19, din motive de siguranta, este o trezire la realitate, o reamintire ca dezvoltarea unui vaccin ”nu este intotdeauna un drum rapid si drept”, relateaza CNBC. AstraZeneca a anuntat ca suspenda al posibilului sau vaccin pentru noul coronavirus, pe care il dezvolta in colaborare cu Universitatea Oxfors, dupa ce unul dintre participanti a prezentat semne ale unei reactii adverse grave. Compania a subliniat ca amanarea este ”o actiune de rutina” atunci cand este investigata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

