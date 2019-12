Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit carbonizat in propria casa. Locuința acestuia a luat foc, iar vecinii au observat tarziu flacarile și au sunat la 112. „In aceasta dimineața la ora 03.19 minute, in urma unui apel la 112, Garda nr. 2 de intervenție Chișineu Criș s-a deplasat pentru stingerea unui incendiu, in localitatea…

- Potrivit Politiei Romane, femeia era data in urmarire internationala, fiind clasificata in categoria "most wanted", dupa ce a fost condamnata definitiv de Tribunalul Hunedoara la o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru omor calificat. Astfel, femeia este acuzata ca, in noaptea de 15 spre 16 septembrie…

- Un barbat in varsta de 33 ani, impreuna cu concubina in varsta de 29 ani, ambii originari din raionul Edineț, au omorat-o pe soția acestuia in luna mai a anului 2006, din motiv de gelozie, apoi au ingropat-o in apropierea satului Constantinovca.

- Trupul neinsuflețit al unui barbat impușcat in cap a fost gasit in aceasta dupa-amiaza in portbagajul unui microbuz. Acesta era abandonat intr-un camp din proximitatea localitații Lapușna, din raionul Hancești, scrie deschide.md.

- Un barbat de 57 de ani din Buzau a murit subit chiar in timpul unei partide de minifotbal, disputata luni seara pe trenul de sport al unei scoli din municipiul Buzau. Medicii de la ambulanta s-au chinuit in zadar zeci de minute ca sa-l resusciteze pe sportiv.

- Doi minori din Carei, judetul Satu Mare, au recurs la un plan diabolic pentru a-l omori pe un barbat in varsta de 40 de ani. Tinerii, de 16, respectiv 17 ani, l-au luat la bataie pe barbat, lovindu-l chiar si cu o ranga. Mai apoi, pentru a se distra, au facut poze si le-au trimis pe Facebook unui amic.

- Autorii crimei de la Carei au fost prinsi, transmite Realitatea de Satu Mare, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, procurorul Marius Iancu. Este vorba despre doi minori, in varsta de 16 ani si 17 ani, care l-au ucis in bataie pe un barbat, in varsta…

- Crima odioasa in raionul Strașeni. Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, dupa ce a fost snopit in bataie de catre prietenul de pahar. Tragedia a avut loc in aceasta noapte, in satul Panașești.