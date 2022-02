Stiri pe aceeasi tema

- Subvarianta BA.2 de Omicron – care se raspandeste mai rapid si a devenit dominanta in Danemarca – „nu provoaca o forma mai grava” de COVID-19 decat subvarianta BA.1 care circula la scara larga la nivel global, a declarat marti un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. „Nu…

- Noua subvarianta (BA.2) a COVID-19, supranumita „Omicron invizibil” de unii oameni de știința, a fost depistata și in Romania, potrivit INSP. Conform unui raport privind variantele coronavirusului care determina ingrijorare, publicat marți, 13 cazuri de infectare cu subvarianta BA.2 au fost confirmate…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful Organizației Mondiale a Sanatații, a lansat un semnal de alarma dupa apariția teoriilor ca noua varianta dominanta Omicron este mult mai blanda și va elimina amenințarea reprezentata de virus, relateaza BBC , citat de Digi 24 . „Nu va pacaliți, Omicron provoaca spitalizari…