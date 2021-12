Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a coronavirusului risca sa devina dominanta in Europa in ”lunile urmatoare” daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). ”Datele preliminare sugereaza un avantaj substantial al Omicron asupra variantei Delta,…

- Date privind varianta Omicron de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor.Varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 risca sa devina dominanta in Europa in lunile urmatoare daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul…

- Numarul tarilor care inregisteaza infectari cu noua tulpina Omicron este in crestere, anunta Centrul European de Prevenire si Controlul Bolilor. La nivel global sunt 352 de cazuri in 27 de tari. ECDC avertizeaza ca Omicron ar putea deveni varianta dominanta in UE in urmatoarele luni.

- Varianta Omicron, noua mutatie COVID, risca sa devina dominanta in Europa in „lunile urmatoare” daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), informeaza Agerpres , care preia AFP si Reuters. „Datele preliminare sugereaza…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase, a anunțat joi ca in cateva luni varianta Omicron a coronavirusului ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile de COVID-19 inregistrate in Europa, relateaza …

- Numarul cazurilor de coronavirus a atins, in ultimele zile, noi recorduri in mai multe țari din Europa, devenita epicentrul pandemiei. Explozia de noi infectari cu COVID-19 a determinat majoritatea statelor europene sa recurga din nou la restricții dure de circulație și i-a facut pe experții in sanatate…

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat oficiali americani din domeniul sanatatii.…

- EMA analizeaza datele privind a 3-a doza de vaccin anti-CoVID cu ARN Mesager, Pfizer și Moderna. Agenția Europeana pentru Medicamente analizeaza datele privind a 3-a doza de vaccin anti-CoVID, produs de Pfizer-BioNTech, care urmeaza sa fie administrata la 6 luni dupa cea de-a 2-a doza, la persoanele…