Omenirea și hrana ei Odata cu globalizarea, daunatorii și bolile transfrontaliere cresc in intensitatea atacului, in timp ce rezistența antimicrobiana este o amenințare la adresa sanatații umane. Exista o creștere ingrijoratoare cu privire la numarul de focare de daunatori și boli transfrontaliere care afecteaza plantele și animalele, care compromit securitatea alimentara in zonele afectate și au impact larg din punct de vedere economic, social și de mediu. Frecvența atacului daunatorilor și bolilor la plante a crescut cu 10% in Africa, 20% in Asia și cu pana la 60% in America de Nord. Encefalopatia spongiforma bovina,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

