„Omenirea se joacă cu un pistol încărcat”, a afirmat șeful ONU ceremonia anuală de la Hiroshima Omenirea „se joaca cu un pistol incarcat” in contextul actualelor crize cu conotatie nucleara, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sambata, la Hiroshima, cu ocazia implinirii a 77 de ani de la bombardamentului atomic american asupra Japoniei, scrie AFP, citata de Agerpres. In cursul unei ceremonii anuale organizate in orasul japonez in memoria victimelor bombardamentului din 1945, Antonio Guterres a lansat un vibrant apel liderilor lumii pentru a retrage armele nucleare din arsenalele lor. In urma cu 77 de ani, „zeci de mii de oameni au fost ucisi pe neasteptate in acest oras.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea se afla la un mic pas de un conflict nuclear, este de parere Antonio Guterres, adaugand ca pana acum lumea a avut noroc. Șeful ONU aduce la cunoștința ca exista aproape 13 mii de arme nucleare in arsenalele din intreaga lume. Șeful ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca lumea se confrunta…

- Din nefericire, buba a devenit acuta, iar Europa in loc sa se trateze iși zgandare rana. De peste patru luni, Ucraina este in razboi cu Rusia. Din anul 1945, de la sfarșitul Celui de-Al Doilea Razboi Mondial și pana astazi au avut loc circa 250 conflicte armate in lume, dar niciunul nu a trezit atata…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Joi, Guvernul finlandez a anunțat ca intenționeaza sa modifice legislația de frontiera pentru a permite construirea de garduri și cai de patrulare pentru poliția de frontiera, la granița sa de est cu Rusia, pentru a se pregati in fața amenințarilor hibride, pe fondul invaziei din Ucraina, noteaza Reuters…

- Presedintelui Klaus Iohannis i-a fost decernat sambata, 4 iunie, intr-o ceremonie ținuta in orașul german Hof, Premiul European Carol al IV-lea al Asociatiei Germanilor Sudeti „ca o recunoastere a meritelor sale” privind „intelegerea si cooperarea dintre popoarele si tarile Europei Centrale”, a transmis…

- Divizia de avioane private a constructorului european Airbus SE este mai optimista cu privire la perspectivele pentru acest an, chiar daca razboiul din Ucraina si carantina introdusa in China afecteaza vanzarile, transmite Bloomberg. In perioada pandemiei de Covid-19, constructorul european de avioane…

- Uniunea Europeana probabil va avea contributii financiare semnificative pentru a permite functionarea statului ucrainean, a afirmat marti secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, precizand ca va cere contributii si din partea Marii Britanii, Canadei si Japoniei. Fii la curent cu cele…

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste, scrie AFP. Volodimir Zelenski a criticat vehement…