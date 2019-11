OMC permite Chinei să impună sancţiuni împotriva unor produse americane în valoare de 3,6 miliarde dolari Este pentru prima data cand OMC permite Chinei sa sanctioneze produsele americane. Cu toate acestea, in cererea sa initiala, formulata in urma cu sase ani, Beijingul a solicitat posibilitatea de a sanctiona produse americane in valoare de peste 7 miliarde dolari pe an. Litigiul vizeaza masurile anti-dumping introduse de Washington pentru a restrictiona importurile de produse chineze ieftine. In decizia anuntata vineri, un panel de arbitraj de la OMC a decis ca exportatorii chinezi au suferit pagube in valoare de 3,579 miliarde dolari pe an ca urmare a masurilor anti-dumping introduse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

