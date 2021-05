Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, considera ca statul trebuie sa dezvolte parteneriate cu mediul privat pentru a diversifica si imbunatati serviciile de asistenta sociala, mentionand ca a vazut modele de buna practica in cadrul vizitei de lucru efectuate joi in judetul Covasna.…

- Afirmația a fost facuta de premierul Florin Citu, in urma unei intalniri pe care a avut-o ieri cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Vaccinarea angajaților la locul de munca se va face cu avizul DSP, mentionand ca vor avea acces si membrii familiilor acestora. „Am avut doua intalniri foarte importante…

- Guvernul Greciei a aprobat luni seara planul national de redresare prin care spera sa stimuleze cresterea economica cu sapte puncte procentuale in urmatorii sase ani si sa creeze mii de locuri de munca, in cadrul strategiei Bruxelles-ului de a scoate economiile europene din criza provocata de pandemia…

- Salarizarea in sectorul public este cheia echitații in raporturile dintre oameni, atat pe perioada vieții active, cat și in perspectiva intrarii intr-un sistem public de pensii just pentru toți cetațenii, la fel cum, daca este prost reglementata, salarizarea bugetarilor poate deveni sursa tuturor relelor.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in sectorul privat exista 1,4 milioane de angajați platiți cu salariul minim care traiesc in condiții aproape identice ca persoane ce sunt “dependente de ajutorul social”, informeaza digi24 . „Romania saraciei nu e legata doar de asistența sociala. Este…

- Mai multe persoane care participau sambata la un eveniment privat in incinta unui restaurat din sectorul 4, care nu respectau masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare de 9.500 lei, informeaza Politia Capitalei,…

- Un proiect pilot in parteneriat public-privat poate fi cheia de accelerare si implementare a masurilor concrete propuse de mediul de afaceri pentru flexibilizarea pietei muncii din Romania, sustin reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze (FPPG), potrivit Agerpres. Potrivit unui…