Omblandon de la Paraziții vrea să-și deschidă propriul pub! Cum se va numi? ”I-am înscris numele” Paraziții au implinit 28 de ani de hip-hop, succese, concerte și procese. Grupul a carui linie și popularitate au ramas constante de la inceputurile sale, continua sa activeze deși trupeții au cunoscut popularitatea in proiecte solo diferite dar și intr-o afacere cu articole vestimentare cu siglele și mesajele lor, sub 20CM Records. Daca Cheloo (Catalin Ștefan Ion) a acceptat o preocupare banoasa, fiind una din vedetele Antena 1 (fiind jurat de 13 sezoane la ”iUmor”), Omblandon (Bogdan Ionuț Pastaca) are in plan deschiderea unui local, cu bucatarie. Pasionat de gatit, Omblandon (43 ani) cauta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

