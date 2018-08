Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au respins cererea fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, de recuzare a procurorului Elena Iordache, care instrumenteaza dosarul in care acesta este acuzat, alaturi de Mircea Negulescu, de inducere in eroare a organelor judiciare. In acelasi timp, Mircea Negulescu…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, vineri, la Cimpeni, ca oferta de lemn avuta la dispozitie e mai mica decat cererea populatiei de incalzire a locuintelor cu lemne, motiv pentru care, potrivit acestuia, trebuie gandita, pe termen mediu si lung, o solutie alternativa de incalzire…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul care modifica Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor, in forma inițiala, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis, anunța Mediafax. Au fost 173 de voturi pentru 61 impotriva și o abținere.

- Tribunalul Ilfov a amanat joi, pentru 2 iulie, pronuntarea in cazul cererii de eliberare conditionata din inchisoare a fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea. Pe 2 mai, magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata…

- Cererea facuta de Omar Hayssam de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale are termen, joi, la Tribunalul Dambovita, se arata pe portalul instantelor de judecata. Termenul initial era de 12 iunie, dar a fost preschimbat pentru 28 iunie pentru a fi inaintat un raport de expertiza…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind organizarea judiciara, in forma initiala, prin care se infiinteaza o sectie speciala pentru investigarea faptelor comisiei de magistrati, respingand astfel cererea de reexaminarea a presedintelui Klaus Iohannis.

