Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Muzicii de Camera aduce in fața iubitorilor de muzica clasica o serie de intalniri de o inalta ținuta artistica. Muzica de camera și poezia vor intra intr-un dialog, in interpretarea studenților Facultații de Muzica și Teatru și a profesorilor lor. Deschiderea are loc luni, 2 mai, iar intrarea…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara – in parteneriat cu Muzeul Național al Banatului și Muzeul Național de Arta Timișoara – organizeaza, in perioada 2-17 mai, Festivalul Muzicii de Camera, Evenimentul aduce in fața iubitorilor de muzica clasica o serie de intalniri…

- Facultatea de Medicina și Științe Biologice (FMSB) din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) organizeaza pe 22 mai 2022, in colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR), examenul la nivel național pentru obținerea statutului de dietetician autorizat.USV ...

- Seria de proiecte, evenimente, spectacole și inițiative culturale, realizate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, continua și se extinde catre o dimensiune a educației vocational – artistice. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara, prin facultațile sale cu profil artistic, Facultatea…

- Cel mai important concurs național studențesc in domeniul juridic, gazduit de Facultatea de Drept din Timișoara. In perioada 13-16 aprilie, Facultatea de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara este gazda celui mai important concurs național studențesc in...

- Facultatea de Muzica și Teatru din Timișoara in parteneriat cu Universitatea de Muzica din Stuttgart organizeaza un eveniment deosebit la Timișoara in cadrul caruia violoniști din Romania, Germania și Israel vor interpreta integrala duetelor compuse de Luciano Berio (1925-2003). In cadrul acestui eveniment…

- Clinica Juridica pentru Societatea Civila (CJSC), inițiativa pornita in cadrul Facultații de Drept a Universitații de Vest din Timișoara, a anunțat ca asigura resurse juridice pentru organizațiile non-profit care ofera asistența, in contextul conflictului din Ucraina. Clinica va contribui, prin echipele…