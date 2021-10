O boala incurabila i-a adus moartea lui Ivan Patzaichin, ceea ce a provocat multa durere in Romania! Nimeni nu a putut ramane imune la aceasta mare pierdere a țarii, astfel atat Primaria Tulcea care cere denumirea Falezei Dunarii cu numele celebrului canoist, cat și Metrorex, au adus deja un omagiu suprem in memoria acestuia. Pentru a ramane mereu viu in amintirea și sufletele noastre, un mural urias, de 60 de metri patrati, care-l infatiseaza pe Ivan Patzaichin, a fost pictat in subteran, la statia de metrou Stefan cel Mare.