Om de știință rus, arestat de Germania pentru spionaj Germania a anuntat luni arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra într-o universitate si care este suspectat de spionaj pentru Moscova, un caz care ar putea complica relatiile bilaterale deja tensionate dintre cele doua tari, informeaza France Presse citata de Agerpres.



Barbatul, prezentat de justitia germana doar sub numele de Ilnur N., este ''puternic suspectat, cel putin de la începutul lui octombrie 2020, de a fi fost angajat de un serviciu de informatii rus'', în timp ce lucra ca asistent stiintific la o universitate germana,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

