- Accidentat la glezna in meciul cu Olympique Lyon, Neymar nu va fi apt pentru meciul pe care Paris Saint-Germain il va sustine, duminica, in compania echipei OSC Lille, potrivit news.ro.Desi initial existau sperante privind o eventuala recuperare a jucatorului pentru meciul de duminica, totusi, PSG…

- Mijlocasul argetiian Leandro Paredes si germaul Julian Draxler ar putea pleca de la Paris Saint-Germain in aceasta iarna, anunta cotidianul L'Equipe, potrivit news.ro.Cei doi ar putea pleca deoarece PSG va trebui sa reduca bugetul, clubul avand de pierdut din cauza situatiei sanitare, dar si a reducerii…

- Paris Saint-Germain a invins-o cu 3-1 pe Manchester United in unul dintre cele mai așteptate meciuri din penultima etapa a Ligii Campionilor. Parizienii au deschis scorul rapid in partida de pe "Old Trafford" prin Neymar, care a inscris in minutul 6.

- La aproape un an de cand a disputat ultimul meci, boxerul german de origine romana Cristian Ciocan, cunoscut drept Christian Hammer, a fost invins vineri de francezul Tony Yoka la puncte (decizie unanima). Partida de zece reprise, la categoria grea, dintre fostul campion european și cel olimpic a avut…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa FC Nantes, in etapa a opta a campionatului Frantei.Moise Kean a marcat primele sale goluri pentru parizieni, in minutele 3 si 23, celelalte goluri fiind inscrise de Kylian Mbappe, in minutele 82 si 87.…

- Lille a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Lens, in etapa a VII-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potivit news.ro.Au marcat Yilmaz '11, Bamba '4, Ikone '69 si Yazici '79. Oaspetii au avut doi jucatori eliminati, pe Gradit '57 si Michelin '75.…

- In zeci de orașe din Franța sunt așteptate mitinguri duminica, intr-un spectacol de solidaritate și sfidare, in urma decapitarii profesorului care le-a aratat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed, relateaza Agenția France Presse.Decapitarea profesorului de istorie Samuel Paty intr-o suburbie din…

- Formatia Paris Saint-Germain a preluat sefia campionatului Frantei, dupa ce s-a impus, vineri, in deplasare, scor 4-0, in fata echipei Nimes, in etapa a VII-a, potrivit news.ro.Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie - Inmatricularile auto s-au prabusit fata de anul trecut…