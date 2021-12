Stiri pe aceeasi tema

- Suporterul care a aruncat cu o sticla cu apa in fotbalistul lui Olympique Marseille, Dimitri Payet la meciul cu echipa locala Olympique Lyon, a fost condamnat la șase luni de inchisoare cu suspendare.

- Barbatul care l-a lovit cu sticla cu apa în cap pe fotbalistul Dimitri Payet la meciul Olympique Lyon – Olympique Marseille, joc oprit definitiv dupa acest incident, și-a aflat marți pedeapsa.Acesta a fost condamnat la sase luni de închisoare cu suspendare si a primit si interdictia…

- Roxana Maracineanu (46 de ani), ministrul delegat responsabil cu sportul in Franța, spune ca se felicita pentru ca și-a trimis fiul sa practice rugby in loc de fotbal. Incidentul șocant de la meciul Lyon - Marseille de duminica, intrerupt in minutul 4 dupa ce Dimitri Payet (34 de ani) a fost lovit…

- Barbatul suspectat ca l-a lovit cu sticla cu apa pe fotbalistul Dimitri Payet la meciul Olympique Lyon – Olympique Marseille, joc oprit definitiv dupa acest incident, va fi judecat marti, informeaza AFP, potrivit news.ro. Fanul in varsta de 32 de ani se va prezenta marti in fata unui judecator…

- Meciul Olympique Lyon – Olympique Marseille, contand pentru etapa a XIV-a a campionatului Frantei, a fost suspendat, duminica seara, dupa ce Dimitri Payet, de la oaspeti, a fost lovit in cap cu o sticla plina cu apa, aruncata din tribuna.

- Meciul dintre Lyon si Marseille a fost intrerupt dupa doar cinci minute de joc. Arbitrul a trimis echipele inapoi la vestiar, dupa ce Dimitri Payet a fost lovit de o o sticla plina cu apa aruncata din tribune. Meciul vedeta al etapei a 14-a din Ligue 1, intalnirea dintre Olympique Lyon si…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis, miercuri, sanctionarea clubului Rapid cu o amenda de 33.750 de lei, in urma incidentelor de la partida cu Gaz Metan Medias, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, disputata pe Arena Nationala. Totodata, masorul echipei, Marius Dogaru,…

- Comisia de disciplina a Ligii franceze de fotbal (LFP) se va intalni luni pentru a analiza incidentele de la meciul de sambata seara de la partida RC Lens - Lille, din etapa a 6-a a Ligue 1, scrie Reuters, citat de agerpres. ''LFP condamna cu tarie incidentele de la meci soldate cu patrunderea pe…