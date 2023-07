Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a transmis Guvernului un Punct de Vedere pe OUG privind scaderea prețurilor la alimente. Aceștia atrag atenția asupra faptului ca exista multiple riscuri in piața, in special la produsele care provin din import.”In concret, din analiza Proiectului de OUG putem semnala o serie de…

- Seful CFR, Traian Preoteasa, a economisit suma de 100.000 de euro intr-un an desi - potrivit banilor declarati - el nu isi poate plati nici macar ratele. El si-a cumparat un apartament de 300.000 de euro pe care s-a angajat sa il achite in doar 4 ani. Seful CFR, Traian Preoteasa a economisit suma de…

- Inca nu te-ai decis ce curs de formare profesionala sa urmezi? Te ajutam noi sa alegi. In cadrul proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, cod MySmis 135148, organizam urmatoarele cursuri GRATUITE: Asistent relații publice…

- Primaria Targoviște a depus cu succes cererea de finanțare in valoare de 2.400.000 lei, in cadrul Programului Rabla Local , 1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate de catre targovișteni, in schimbul a 3000 de lei pentru fiecare autovehicul! Programul are in vedere acordarea, la nivelul municipiului…

- Modificarea valorii totale a proiectului Transalpina de Apuseni, pe masa consilierilor județeni: Ce valoare are investiția Modificarea valorii totale a proiectului Transalpina de Apuseni, pe masa consilierilor județeni: Ce valoare are investiția In ședința de marți, 25 aprilie, consilierii județeni…

- Anamaria Buș, din județul Alba, a fost exmatriculata de la Școala de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca, din cauza unei boli la plamani, dar a caștigat in instanța dreptul a deveni polițista. Ea a fost extrem de dornica sa imbrace uniforma și nu s-a lasat. Anamaria a fost exmatriculata in 2019, pe…