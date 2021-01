Stiri pe aceeasi tema

- Sefii posturilor de politie din localitatile Morunglav si Barza, raniti vineri intr-un accident rutier pe DN 64, in care au fost implicate masina de politie si o ambulanta ce transporta un pacient violent, au fost internati la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, potrivit purtatorului de cuvant…

- Un politist in varsta de 50 ani se afla in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, in urma unui grav accident rutier petrecut vineri dimineata, 1 ianuarie 2021, pe un drum din Olt. O ambulanta si o autospeciala de politie aflate intr-o misiune comuna s-au ciocnit.

- Un politist in varsta de 50 ani se afla in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, in urma unui grav accident rutier petrecut vineri dimineata, 1 ianuarie 2021, pe un drum din Olt. O ambulanta si o autospeciala de politie aflate intr-o misiune comuna s-au ciocnit.

- Un politist in varsta de 50 ani se afla in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, in urma unui grav accident rutier petrecut vineri dimineata, 1 ianuarie 2021, pe un drum din Olt. O ambulanta si o autospeciala de politie aflate intr-o misiune comuna s-au ciocnit.

- Un tanar a decedat, iar altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, vineri dimineata, pe raza localitatii Aurel Vlaicu – comuna Avrameni din judetul Botosani. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, a precizat ca cei doi se aflau intr-un autoturism…

- Marius Radoi, campion național la tenis de masa și fiul adjunctului IPJ Olt, și-a pierdut viața aseara, intr-un teribil accident de mașina. El a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei excesive, a derapat, a ieșit de pe șosea și a izbit un cap de pod. Mesaje de condoleanțe, fotografii…

- O femeie in varsta de 50 de ani a murit si un barbat de 53 de ani a fost ranit, in urma unui accident rutier produs luni dupa amiaza in comuna Curtisoara, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Un barbat a decedat, duminica seara, pe DE 79, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un cap de podet, el avand permisul de conducere anulat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in autoturism se mai afla un minor…