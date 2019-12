Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Slatina au dispus sambata seara arestarea preventiva a fiului lui Sile Camataru, Albert Florian Balint, retinut de politisti, vineri, din cauza unor infractiuni rutiere, respectiv conducerea unui autoturism fara permis si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice,…

- Barbatul in varsta de 32 de ani, din municipiul Bucuresti, care a fost retinut vineri seara de politistii din judetul Olt, dupa un control de rutina in trafic, pe DN65, la Ganeasa, este, potrivit unor surse judiciare, fiul lui Sile Camataru. Barbatul a fost retinut dupa ce politistii au…

- Potrivit IPJ Olt, politistii din Ganeasa au oprit, vineri, in trafic, o masina pe DN 65 – E 574, in comuna Ganeasa. In urma controlului s-a stabilit ca un barbat de 32 de ani, din Bucuresti, a condus masina, desia avea dreptul de a conduce suspendat. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest,…

- Albert-Florian Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce politistii l-au surprins la volan, desi avea permisul de conducere suspendat. Surse din politie au declarat pentru G4Media ca Balint a fost testat pentru consumul de droguri, iar rezultatul a fost pozitiv, insa acesta…

- Un tanar de 32 de ani din București a fost reținut in arestul IPJ Olt, dupa ce a fost depistat de polițiști ca a condus deși avea permisul suspendat. De asemenea, in urma unui test cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv. La data de 27 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie…

- Un sofer in varsta de 32 ani din București a fost prins de politistii olteni cand conducea drogat. Barbatul, care conducea fara permis, a fost reținut pentru 24 de ore. Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, este vorba despre fiul lui Sile Camataru, Albert-Florian Balint, cel care, tot in aceasta…

- Tanarul suspectat de talharie care a fugit, duminica, din sediul Politiei Caracal a fost dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.…

- Ieri, 18 noiembrie 2019, politistii de investigații criminale din Blaj l-au depistat, pe o strada din municipiu, pe un tanar de 27 de ani, din comuna Batar, județul Bihor, urmarit la nivel național, intrucat se sustragea executarii unui mandat de arestare preventiva. Acesta este posesorul unui mandat…