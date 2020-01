Stiri pe aceeasi tema

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost eliberat din arestatulpreventiv și va fi cercetat in libertate pentru conducerea fara permis deconducere si sub influența drogurilor, scrie Mediafax citand Tribunalul Olt.Albert Balint a fost arestat preventiv pe 28 decembrie 2019. Cu toate ca judecatorul…

- Magistratii Judecatoriei Slatina au dispus sambata seara arestarea preventiva a fiului lui Sile Camataru, Albert-Florian Balint, retinut de politisti, vineri, din cauza unor infractiuni rutiere, respectiv conducerea unui autoturism fara permis si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice,…

- Potrivit IPJ Olt, politistii din Ganeasa au oprit, vineri, in trafic, o masina pe DN 65 – E 574, in comuna Ganeasa. In urma controlului s-a stabilit ca un barbat de 32 de ani, din Bucuresti, a condus masina, desia avea dreptul de a conduce suspendat. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest,…

