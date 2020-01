Stiri pe aceeasi tema

- Parinții Alexandrei Maceșanu vor ca dosarul cazului Caracal sa fie stramutat, dupa ce acesta a ajuns la Tribunalul Olt. Oamenii spun ca nu au incredere ca dosarul sa fie judecat cum trebuie in județul in care au avut crimele și ca vor sa se afle adevarul.

- Parinții Alexandrei Maceșanu, fata sechestrata de Gheorghe Dinca in 24 iulie 2019 și, conform marturiei acestuia, omorata o zi mai tarziu, au depus prin intermediul avocatului o cerere oficiala de stramutare a dosarului care a fost transmis de procurorii DIICOT catre Tribunalul Olt. Dosarul celor doua…

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, ambii trimisi in judecata in stare de arest preventiv, vor fi prezentati vineri la Tribunalul Olt pentru verificarea masurilor preventive. Dinca este acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete - Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - in locuinta sa din Caracal si a fost…

- "Nu vine, pentru ca este reprezentat. Suntem intr-o procedura care nu presupune in mod obligatoriu prezenta. Ne aflam in camera preliminara. Haideti sa vedem daca dupa procedura de camera preliminara va incepe judecata", a spus Georgescu. El a mentionat ca a depus la dosar mai multe exceptii, prin care…

- UPDATE, ora 11:21 – Fostul presedinte Ion Iliescu nu s-a prezentat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat primul termen in camera preliminara in dosarul ‘Revolutiei’, in care este acuzat de infractiuni contra umanitatii. Avocatul lui Iliescu, Adrian Georgescu, a explicat…

- Vineri are loc, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei, in care fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu au fost puși sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Avocatul familiei Alexandrei Maceșanu, Aurel Moldovan, anunța ca daca DIICOT trimite in judecata dosarul lui Dinca sub acuzații de omor, competența structurii e discutabila. Pe de alta parte, daca dosarul nu e trimis in judecata pana la finele lunii ianuarie 2020, Moldovan avertizeaza ca Dinca poate…

- Ancheta din Caracal se dovedește a fi una dintre cele mai dificile din Romania. Cu fiecare pas inainte, parca se fac doi inapoi. In timp ce, mai mult sau mai pițin, soarta Alexandrei Maceșanu a fost facuta clara, sunt inca multe semne de intrebare in jurul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie.…