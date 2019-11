Raport ÎNGRIJORĂTOR al UE: Cât de gravă e situația din sănătate în România

Cheltuielile in ceea ce priveste sanatatea au atins un nivel minim istoric si sunt mult sub nivelul celor din oricare alta tara din UE, atat pe cap de locuitor, cat si ca procent din PIB, in conditiile in care Romania este pe primele… [citeste mai departe]