Olt: Biciclist rănit grav de un tânăr aflat la volan sub influența substanțelor psihotrope Un biciclist a fost ranit grav de un tanar aflat la volan sub influența substanțelor psihotrope. Accidentul a avut loc, astazi in comuna Topana, Olt. Astazi dupa amiaza, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca, pe DJ 703D, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Scornicești. In eveniment, a fost implicat un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Bradu, județul Argeș și un biciclist, de 46 de ani, din Topana. In urma evenimentului rutier, biciclistul a necesitat ingrijiri medicale,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

