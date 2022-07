Olt: Accident rutier în comuna Vulpeni Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, sambata, 16 iulie, in jurul orei 9.30, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Balșului, din comuna Vulpeni, județul Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Balș. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca un motociclu, condus de un barbat, in varsta de 47 de ani, din comuna Baldovinești, județul Olt, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un tanar, in varsta de 26 de ani, din comuna Vulpeni, județul Olt. In urma evenimentului, barbatul, de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

