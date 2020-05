Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, a dezvaluit ca instanta mondiala e pregatita sa cheltuiasca mai multe sute de milioane de dolari din cauza amanarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021, relateaza cotidianul german Welt de duminica, citat de Kyodo. Bach a subliniat…

- Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, si Premierul Japoniei, Shinzo Abe, au ajuns la concluzia ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate pentru perioada 24 iulie – 9 august 2020, trebuie sa fie amante din cauza pandemiei cu noul coron-avirus. Desi in ultima vreme au existat…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a declarat, miercuri, ca amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021 va necesita "sacrificii si compromisuri din partea tuturor", organizatori, CIO, federatii internationale, sportivi..., relateaza AFP si EFE. In cursul unei…

- Stafeta tortei olimpice, care ar fi urmat sa inceapa joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulata, in conditiile in care Jocurile Olimpice programate sa se desfasoare in aceasta vara la Tokyo au fost amanate cu un an.Anunțul acestei decizii istorice a fost facut, marți, de catre presedintele comitetului…

- Premierul japonez Shinzo Abe si presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, urmeaza sa aiba o discutie telefonica, in cursul zilei de marti, pe fondul intensificarii apelurilor pentru amanarea Jocurilor Olimpice programate in aceasta vara la Tokyo, informeaza EFE. …

- Amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, ar duce la pierderi de 5,8 miliarde de dolari, relateaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citând predictia unui profesor de economie de la Universitatea din Osaka, Katsuhiro Miyamoto.Potrivit…

- Guvernul Japoniei a anuntat ca isi va continua "fara intrerupere" planul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, in ciuda epidemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul celor infectati in arhipelagul nipon a depasit pragul de 1.000 de persoane, conform agentiei Kyodo.…