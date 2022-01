Scriitori, profesori și reprezentanți ai elevilor au acuzat Ministerul Educației (ME) ca a eliminat din randul olimpiadelor școlare materii precum limba romana și istoria, in timp ce listele publicate cuprind mai multe competiții școlare in limba maghiara. Olimpiadele naționale de limba romana și de istorie nu și-au gasit loc in listele publicate de ME . Totuși ministerul roman al Educației a decis deja sa finanțeze competiții școlare precum: “Olimpiada naționala de matematica pentru școlile / secțiile cu predare in limba maghiara (cls. V-XII)”. De menționat ca ME finanțeaza, in același timp,…