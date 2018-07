Olimpiada Internaţională de Matematică de la Cluj. Hafez al-Assad, fiul preşedintelui Siriei: Matematica este pasiunea mea "Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost putin mai dificil pentru mine, a trebuit sa trec printr-un bacalaureat, am fost putin preocupat, dar cel mai important lucru este sa te concentrezi pe rezolvarea problemelor, atat cat poti. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai greu pentru mine decat cel de anul trecut, pentru ca anumite puncte tari difera de la concurent la concurent, poate pentru unii a fost mai usor, dar pentru mine a fost mai provocator", a spus Hafez al-Assad. El spera sa obtina un rezultat bun impreuna cu echipa tarii sale. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

