- Campioana Romaniei la fotbal feminin, Universitatea Olimpia Cluj, va debuta pe 18 august in turul preliminar al UEFA Women’s Champions League, ediția 2022/2023. Partidele se vor disputa, pe stadionul Cluj Arena, in perioada 18-20 august. In grupa cu reprezentanta Romaniei se mai afla Glentoran Women…

- Naționala Germaniei s-a calificat pentru a noua oara in istoria sa in finala Campionatului European de fotbal feminin, dupa ce a invins la limita, scor 2-1, reprezentativa Frantei, in penultimul act al competitie.Alexandra Popp a marcat primul gol pentru echipa Germaniei.

- Formatia armeana Piunik Erevan, care a eliminat-o pe CFR Cluj, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Dudelange cu scorul de 4-1, in deplasare, marti, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al competitiei. Fii la curent cu…

- Sheriff Tiraspol a invins-o pe echipa din Bosnia si Hertegovina, HSK Zrinjski Mostar, cu scorul 1-0. Formatia antrenata de specialistul croat Stjepan Tomas s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, citat…

- Echipele CFR Cluj si Piunik Erevan au terminat la egalitate, scor 0-0, partida din prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, disputata in capitala Armeniei. Campioana Romaniei a dominat in cea mai mare parte a timpului, si-a creat numeroase ocazii de gol, insa nu a reusit…

- Echipa CFR Cluj, campioana Romaniei la fotbal, o va intalni pe Piunik Erevan (Armenia), in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, 14 iunie, la sediul UEFA de la Nyon. Prima mansa va avea loc in Armenia, pe 5/6 iulie, iar mansa secunda, la Cluj-Napoca,…

- Unguroaicele de la Gyor și norvegiencele de la Kristiansand disputa astazi, de la ora 19:00, finala Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida e live pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport. Finala mica dintre Esbjerg și Metz a inceput la ora 16:15. Metz conduce cu 21-18…

- Echipa norvegiana Vipers Kristiansand, detinatoarea trofeului, s-a calificat in finala Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 33-27 (14-15) formatia franceza Metz Handball, sambata seara la Budapesta, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…