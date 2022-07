Stiri pe aceeasi tema

Rusal este cel mai mare producator de aluminiu din afara Chinei.Oligarhul rus Vladimir Potanin, cel mai mare actionar al Nornickel, a anuntat ca este pregatit sa discute o posibila fuziune a gigantului minier cu producatorul de aluminiu Rusal, in contextul sanctiunilor occidentale, transmite Agerpres.Aceste…

Orașul german Hamburg va raționaliza apa calda pentru gospodariile private și va limita temperatura maxima de incalzire in cazul unei penurii acute de gaz, a declarat un senator german, in timp ce Germania se pregatește pentru posibile intreruperi ale importurilor de gaz rusesc, noteaza Reuters.…

Marea Britanie a anunțat miercuri sancțiuni impotriva oligarhului Vladimir Potanin, cunoscut sub numele de "regele nichelului" din Rusia, descriindu-l ca fiind al doilea cel mai bogat om din Rusia, scrie Reuters, conform Mediafax.

Kremlinul a afirmat joi ca Rusia s-a pregatit inca de la sfarsitul lui 2021 pentru criza alimentara care a afectat lumea odata cu declansarea razboiului din Ucraina, in februarie 2022, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Vladimir Iermakov, seful departamentului de neproliferare nucleara din cadrul MAE rus, a spus ca acele contacte ar putea fi reluate odata ce Rusia incheie ceea ce numeste "operatiunea militara speciala" in Ucraina.Iermakov a mai spus ca Moscova crede ca SUA intentioneaza sa finalizeze proiecte pentru…

Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar armata rusa nu se oprește din a bombarda cat mai multe orașe din țara vecina a Romaniei. Volodimir Zelenski a marturisit ca Ucraina este pregatita pentru o agresiune de pe teritoriul ocupat acum al Moldovei Iata care sunt cele mai noi informații…

Produsul Intern Brut al Ucrainei ar urma sa se contracte cu 45,1% in acest an din cauza invaziei rusesti, care a oprit afacerile, a diminuat exporturile si a facut activitatea economica imposibila in mari parti ale tarii, sustine Banca Mondiala intr-un raport publicat duminica, transmite Reuters.…

O iesire a UniCredit de pe piata din Rusia nu poate si nu trebuie sa se faca peste noapte, a raspuns conducerea bancii italiene la o intrebare adresata de actionari inaintea Adunarii Generale Anuale de vineri, transmite Reuters, conform AGERPRES.