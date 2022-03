Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie cauta elicoptere si avioane apartinand oligarhilor rusi sanctionati si a cerut Insulei Man sa radieze elicopterul personal al proprietarului clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, informeaza Reuters.

- Oligarhul rus Vladimir Potanin a criticat vineri in mod deschis o posibila confiscare de catre stat a activelor companiilor straine care si-au anuntat retragerea din Rusia, avertizand ca o nationalizare ar distruge increderea investitorilor pentru mai multe decenii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, italianul Antonio Conte, regreta situatia prin care trece fostul sau club Chelsea, din cauza sanctiunilor impuse patronului sau, magnatul rus Roman Abramovici, de catre guvernul britanic ca urmare a invaziei Rusiei din Ucraina, transmite Reuters,…

- Oligarhul rus Vladimir Lisin le-a transmis angajaților sai de la compania producatoare de oțel NLMK ca pierderile de vieți omenești din Ucraina, rezultate din agresiunea ruseasca, reprezinta o tragedie greu de justificat și a cerut o rezolvare diplomatica pașnica a conflictului care dureaza de aproape…

- Viceprim-ministrul britanic si ministrul justitiei, Dominic Raab, a incercat sa apere pachetul de sanctiuni al Marii Britanii de criticile conform carora a fost mai slab si mai lent decat cel aplicat de Uniunea Europeana, relateaza Huffington Post. Ministrul Raab a spus ca va anunta in curand planurile…

- Ambasadorul Ucrainei in Marea Britanie a fost aplaudat in picioare de catre parlamentarii din Camera Comunelor. A fost aplaudat la inceputul sesiunii de intrebari a prim-ministrului. In timpul sesiunii, premierul britanic Boris Johnson a refuzat sa comenteze daca vor fi impuse sancțiuni impotriva miliardarului…

- „Ceea ce am vazut deja din partea regimului lui Vladimir Putin privind utilizarea munitiilor lansate impotriva civililor nevinovati constituie, in opinia mea, o crima de razboi", a declarat Johnson intr-o alocutiune rostita in Parlament, relateaza AFP și Reuters, potrivit Agerpres.Parlamentarii britanici…

- Consiliul de Administrație al S.C. Horticultura S.A. a decis, in unanimitate, in cadrul ședinței de vineri, 21 ianuarie, sa il demita pe Andrei Dragila din funcția de director executiv al societații. A invocat „abateri grave de la atribuțiile de serviciu”.