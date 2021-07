Oligarhii nu înțeleg... Un milionar in dolari, om de știința, filantrop și o persoana foarte buna, Vladislav Tetiuhin nu și-a cheltui averea (potrivit datelor Forbes oferite cu trei ani in urma, $650,000,000) pe iahturi și insule tropicale. In schimb, fostul coproprietar al ВСМПО-Ависма a vindut toate acțiunile și a investit banii intr-un centru avansat de diagnostic de endoprotezare, care va fi mai presus decit insti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut prima reacție in legatura cu scandalul in care a fost implicat comisarul șef din MAI, Christian Ciocan. Mai clar, omul legii, care conduce unitatea de Politici publice a MAI, a fost filmat in Secția 4 de poliție din București in timp ce se certa cu un polițist…

- MacKenzie Scott, fosta sotie a fondatorului grupului Amazon, Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a anuntat marti o donatie de 2,74 miliarde de dolari catre 286 de organizatii, inclusiv pentru asociatii artistice si grupuri care militeaza impotriva discriminarilor rasiale, informeaza AFP. Detinand…

- Cred ca am tacut destul și am inghițit prea multe, in ultima perioada. Totul ține de un bun simț, pe care eu inca nu l-am pierdut, dar și de dorința de a construi impreuna ce am promis locuitorilor din Sebeș. Ințeleg ca, acest lucru nu mai este dorit de domnul primar Dorin Nistor insa vom vedea daca…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, ca intre el si premierul Florin Citu nu va exista „nicio fisura”, cauzata de lupta interna pentru sefia partidului, avand in vedere obiectivele de indeplinit, precum programul de guvernare, campania de vaccinare anti COVID si pregatirea PNRR, potrivit Agerpres.…

- Andra (34 de ani) și prezentatorul TV Catalin Maruța (43 de ani) formeaza un cuplu din anul 2005. Artista avea atunci varsta de doar 19 ani. Trei ani mai tarziu, in 2008, cei doi și-au oficializat relația. Perechea are doi copii, un fiu și o fiica, David (10 ani) și Eva (5 ani). Ce nu suporta Andra…

- Conor McGregor, vedeta artelor martiale mixte (MMA), a fost cel mai bine platit sportiv din lume in 2020, cu venituri de aproximativ 180 de milioane de dolari (aproximativ 149 milioane de euro), obtinute in principal din activitatile sale de afaceri, potrivit revistei Forbes, informeaza AFP, potrivit…

- Traian Basescu o critica dur pe Oana Bogdan, apropiata a lui Dacian Cioloș care susține ca romanii trebuie sa renunțe la proprietatea privata. Oana Bogdan a fost lider al PLUS, adusa in partid de Dacian Cioloș și a ramas apropiata de acesta deși a fost obligata sa-și dea demisia din PLUS in…

- Am observat ca acum, dupa curs, ma pun mai des in perspectiva celuilalt, in multe situații. De multe ori fac asta fara sa-mi dau seama. Realizez ca nu ma mai frustrez și nu ma enervez așa mult. Ințeleg perspectiva celuilalt și asta ma ajuta sa vad cum sa pun problema. Am observat acest lucru in multe…