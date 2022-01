Olga Orban-Szabo, prima medaliata olimpica si prima campioana mondiala a scrimei romanesti, murit la 83 de ani. Aceasta a castigat prima medalie olimpica pentru scrima romaneasca in 1956, la Jocurile de la Melbourne. Fosta mare sportive nascuta la Cluj a teminat intrecerea din Australia cu argintul la gat in competitia individuala. Olga Orban-Szabo a devenit in 1962, la Buenos Aires, si prima campioana mondiala la floreta individual. Olga Orban-Szabo a contribuit la castigarea primului titlu suprem, pentru Romania, la Havana, in 1969. Din echipa medaliata cu aur in Cuba au mai facut parte Maria…