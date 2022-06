Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a caștigat 93 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in primele 100 de zile ale invaziei Ucrainei. Cea mai mare parte a petrolului și gazelor rusești au mers in Uniunea Europeana, arata un raport al unui centru independent de cercetare cu sediul in Finlanda, scrie digi24.ro.

- A ceda teritorii Rusiei ar insemna "sa cedezi o libertate" si nu ar pune capat invaziei desfasurate de presedintele rus Vladimir Putin, afirma Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, conform CNN. "Ucrainenii nu pot lua ca normale toate acele declaratii pe care le auzim uneori de la lideri ai unor tari…

- Angelika și Tatiana au fost separate in copilarie din cauza saraciei și a problemelor de familie. Una dintre ele a fost adoptata de o familie din Spania, la varsta de 8 ani, iar cealalta a ramas in grija unei matuși, in Ucraina. Ele s-au regasit in 2019, pe Facebook, dar pandemia le-a impiedicat sa…

- Circa jumatate din teritoriul Ucrainei, tara cu o suprafata de 603.700 de kilometri patrati in cadrul frontierelor sale recunoscute international, este contaminat in prezent cu mine sau proiectile neexplodate, a anuntat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres.…

- Familiile soldatilor rusi de pe crucișatorul „Moskva”, scufundat dupa ce a fost lovit de doua rachete ucrainene, cer raspunsuri despre soarta acestora, mulți dintre ei tineri recruți, transmite The Guardian , care prezinta marturia unei mame a unuia dintre marinarii care si-au pierdut viata pe nava…

- Pe internet circula mai multe poze cu Volodimir Zelenski inainte și dupa razboi. Soția sa, Olena Zelenska, a spus, cu durere in suflet, ca președintele a imbatranit cu 10 ani.Aceasta a facut o postare pe Facebook in care spune ca timpul zboara altfel in razboi și ca a invațat sa diferențieze sunetele…

- Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, le mulțumește europenilor care i-au primit și ajutat pe refugiații ucraineni, spunand ca merita „un premiu Nobel colectiv pentru pace”, informeaza Hotnews . Olena Zelenska i-a mulțumit primei doamne a Franței, Brigitte Macron, și soțiilor…