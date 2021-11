Agentia pentru siguranta alimentara a UE a aprobat consumul uman de insecte pentru a doua oara in ultimul an, dupa autorizarea viermilor galbeni de faina. Decizia a fost luata dupa ce o ferma cu sediul in Olanda a cerut permisiunea sa-si vanda produsele din lacuste in Europa. Acum, drumul ar putea sa fie urmat și de alte insecte, existand nu mai puțin de noua cereri in acest sens. Insectele, surse bune de grasimi, proteine si vitamine, vor putea sa fie comercializate, conform aprobarii Agentiei pentru siguranta alimentara a UE, ca gustare sau ca ingredient alimentar, fie sub forma uscata sau congelata,…