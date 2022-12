Olanda promite Ucrainei un ajutor de 2,5 miliarde de euro în 2023. Cum vor fi folosiți banii Guvernul Olandei a anuntat vineri ca va pune la dispoziție Ucrainei anul viitor un sprijin in valoare totala de 2,5 miliarde de euro, fondurile fiind destinate, in mare parte, ajutorului militar, scrie Agerpres citand AFP. Premierul Mark Rutte a afirmat, intr-o conferinta de presa ținuta la Haga, ca „aproape 2 miliarde sunt destinate sprijinului militar”. „Restul va merge catre (ajutor) umanitar, reconstructia infrastructurii” si lupta contra impunitatii, a precizat el. In cursul dimineții, Rutte scrisese, pe Twitter, ca „atat timp cat Rusia va continua razboiul in Ucraina, Tarile de Jos vor continua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

