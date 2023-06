Olanda: Ministrul educației demisionează în urma acuzațiilor de comportament inadecvat Ministrul olandez al Educației, Dennis Wiersma, și-a dat demisia dupa mai multe plangeri privind un comportament inadecvat, a anunțat el joi, informeaza Rador. Intr-o declarație, politicianul in varsta de 37 de ani, care face parte din același partid liberal ca prim-ministrul Mark Rutte, a spus ca demisia sa a fost o decizie dificila, in timp ce a admis și și-a cerut scuze daca uneori a reacționat exagerat sau a fost „prea dur” cu subalternii. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 23 iunie - Atac puternic al forțelor ucrainene asupra unui pod ce leaga zonele ocupate de ruși in Herson… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

