- Zeci de mii de gospodarii olandeze au fost urmarite in mod eronat pentru frauda la incasarea alocațiilor, iar unele familii au fost forțate sa returneze statului banii pe mai mulți ani, in unele cazuri zeci de mii de euro. Premierul Mark Rutte va decide vineri daca e cazul sa demisioneze in contextul…

- Guvernul olandez a fost luat pe nepregatite de aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) in decembrie si a fost incapabil sa declanseze campania de vaccinare din cauza unor probleme logistice, a declarat marti prim-ministrul Mark Rutte in fata parlamentului,…

- Ucraina a semnat un contract pentru achizitionarea a 1,8 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 produs de compania chineza Sinovac, a anuntat, miercuri, administratia prezidentiala de la Kiev, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Am desfasurat negocieri active, timp de mai multe luni si am obtinut…

- Guvernul olandez a anuntat, joi, expulzarea a doi diplomati rusi suspectati de actiuni de spionaj tehnologic, anunta Serviciul pentru Informatii si Securitate (AIVD), citat de agentia Reuters, preluata de Mediafax.

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris impotriva unui proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a ordonat marti masuri suplimentare de izolare pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a declarat ca guvernul are in vedere, de asemenea, interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Noile masuri, care includ interzicerea…