- Eutanasia pentru copiii mici, care sufera de dureri insuportabile si incurabile, va fi posibila in Tarile de Jos, a anuntat vineri guvernul, aceasta fiind o masura pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile, relateaza AFP. Executivul olandez a precizat ca, in decursul unui an, masura se va aplica…

- Alexandru Hegyi, un timișorean care a scris companiei de rezervari Booking susținand ca a fost refuzat la cazare intr-un hotel din Tilburg, Olanda, pentru ca este roman, a anunțat pe Facebook ca a primit un mesaj de la compania de rezervari prin care i s-a comunicat ca iși va primi banii inapoi și ca…

- Un centru de plasament pentru copiii aflați in situație de risc a fost deschis la Comrat. In centru vor fi plasați copiii ajunși temporar in custodia poliției, cei separați de parinți sau ramași fara un loc de trai, transmite diez.md. Copiii vor beneficia de protecție temporara și de asistența la reintegrarea…

- Sursele Realitatea PLUS spun ca a fost deja facuta aceasta invitație pentru ca ministrul de Interne al Austriei sa vina in țara noastra. Ramane de vazut daca oficialul de la Viena va da curs invitației autoritaților de la București. Cert este ca avem in continuare probleme cu mai multe țari, inclusiv…

- De regula, o țara are o singura Capitala, insa sunt și excepții in care autoritațile au decis ca statele lor sa beneficieze de mai multe metropole. Care sunt țarile care au doua sau mai multe capitale și care sunt motivele din spatele deciziilor, de fapt. Țarile care au mai multe capitale. Olanda se…

- Danemarca, Germania și Tarile de Jos pun in comun fonduri pentru a reconditiona si echipa cel puțin 100 de tancuri vechi Leopard 1 din stocurile industriei de aparare, care urmeaza a fi furnizate Ucrainei, releva o declaratie comuna publicata marti, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Tarile de Jos cauta sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT), citand oficiali guvernamentali, transmite Bloomberg. Guvernul vrea sa inchida pana la 1 octombrie zacamantul…