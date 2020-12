Olanda intră în carantină totală timp de cinci săptămâni „Olanda se va inchide timp de cinci saptamani”, a declarat Rutte intr-o interventie televizata de la sediul guvernului din Haga, in fata caruia erau adunati protestatari.Strigate si fluieraturi la adresa premierului Rutte au putut fi auzite in timp ce acesta tinea discursul.„Nu avem de-a face cu o simpla gripa asa cum cred oamenii din spatele nostru”, a comentat prim-ministrul olandez situatia, referindu-se la protestatari.Cetatenilor olandezi li se recomanda sa ramana acasa si sa primeasca maximum doua persoane pe zi, a spus premierul, adaugand ca aceste masuri vor dura pana pe 19 ianuarie.Toate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

