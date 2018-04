Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a condamnat amenintarile si jignirile indreptate impotriva centralului Michael Oliver si sotiei lui, dupa ce arbitrul britanic a dictat un penalti in minutul 90+3 al meciului Real Madrid - Juventus din Liga Campionilor. "UEFA condamna cu fermitate abuzurile indreptate catre Michael Oliver si…

- Patru cetateni olandezi de origine marocana au fost arestati sub suspiciunea ca planuiau un atac impotriva consulatului Turciei la Rotterdam, au comunicat luni procurorii olandezi, transmite Reuters. Potrivit Parchetului national olandez, dovezile despre planul pus la cale de suspecti…

- Un individ in varsta de 30 de ani, din comuna Patrauti, care se sustragea de la executarea a doua pedepse cu executare, a fost prins de politisti in urma unei actiuni de incercuire organizate joi dimineata și transportat la Penitenciarul din Botoșani.

- Un tribunal international va trebui astazi sa judece recursul impotriva ultranationalistului sarb Vojislav Seselj, achitat spre surprinderea generala in prima instanta pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii in timpul conflictului din Balcani. Un verdict care se va da la ora 12 GMT, in…

- Fostul lider militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladic, a facut joi apel la condamnarea sa pe viata pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi, pronuntata in noiembrie de Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY), relateaza AFP.

- Fostul lider militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladic, a facut joi apel la condamnarea sa pe viata pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi, pronuntata in noiembrie de Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY), relateaza AFP. Avocatii lui Mladic, numit "Macelarul…

- Elevii Școlii ”Ștefan cel Mare” Vaslui s-au intalnit cu magistrații Judecatoriei Vaslui și au discutat despre ”Procesul impotriva intoleranței și interferenței”. 30 de elevi de la clasele a opta ale Școlii ”Ștefan cel Mare”, insoțiți de profesorul Constantin Focșa, coordonatorul proiectului ”Drepturile…

- Duminica, in sedinta Biroului Politic al PNL, Mara Mares, liderul organizatiei de tineret, i-a cerut fostului premier Petre Roman sa faca un pas in spate, in conditiile in care este trimis in judecata in dosarul Mineriadei. Presdintele PNL, Ludovic Orban, a fost de partea Marei Mares, au declarat surse…