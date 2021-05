Olanda iese din lockdown, după șase luni de restricții Tarile de Jos au anuntat ca lockdown-ul anti-coronavirus impus in tara a luat sfarsit, relateaza sambata DPA, conform Agerpres. Avand in vedere scaderea rapida a cifrelor infectiei, aproape toate sectoarele ar putea fi redeschise incepand cu 5 iunie – desi inca trebuie clarificate conditiile, a declarat vineri seara la Haga prim-ministrul Mark Rutte. Incepand cu 5 iunie, muzeele, teatrele si cinematografele vor putea fi redeschise si primi cel putin un numar limitat de vizitatori. Restaurantele vor avea voie sa serveasca clientii in interior, sub rezerva unor conditii, si programul va fi prelungit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

