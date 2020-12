Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul olandez a concluzionat ca hackerul care a accesat contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump in octombrie nu este "pasibil de urmarire penala", transmite AFP, citand un comunicat al Ministerului Public.

- Parchetul olandez a concluzionat ca hackerul olandez care a accesat contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump in octombrie nu este 'pasibil de urmarire penala', transmite AFP, citand un comunicat al Ministerul Public, potrivit AGERPRES. 'Aceasta este concluzia Ministerului Public…

- Procurorii din Olanda care au cercetat un caz de infracțiune cibernetica au confirmat ca lui Donald Trump i-a fost spart contul de Twitter in luna octombrie, in ciuda faptului ca Washingtonul și rețeaua sociala au dezmințit aceasta informație, relateaza The Guardian.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, confirmat cu Covid-19, a fost transportat cu un elicopter la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru teste suplimentare. Trump a transmis un mesaj pe Twitter, in care a dat asigurari ca se simte bine. Presedintele SUA, Donald Trump,…

- Parchetul olandez a informat vineri ca i-a aplicat o amenda ministrului justitiei, Ferdinand Grapperhaus, care, cu ocazia casatoriei sale in luna august, a incalcat masura de distantare sociala impusa contra raspandirii noului coronavirus, transmite AFP.'Ministerul Public i-a aplicat o amenda…

- Parchetul olandez a informat vineri ca i-a aplicat o amenda ministrului justitiei, Ferdinand Grapperhaus, care, cu ocazia casatoriei sale in luna august, a incalcat masura de distantare sociala impusa contra raspandirii noului coronavirus, transmite AFP. 'Ministerul Public i-a aplicat o amenda de…

- Parchetul olandez a informat astazi ca i-a aplicat o amenda ministrului Justitiei. Cu ocazia casatoriei sale in luna august, acesta a incalcat masura de distantare sociala impusa contra raspandirii noului coronavirus, transmite agerpres , citand AFP. „Ministerul Public i-a aplicat o amenda de 390 de…

- Parchetul olandez a informat vineri ca i-a aplicat o amenda ministrului justitiei, Ferdinand Grapperhaus, care, cu ocazia casatoriei sale in luna august, a incalcat masura de distantare sociala impusa contra raspandirii noului coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres. ‘Ministerul Public i-a aplicat…