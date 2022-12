Deși a fost principalul și cel mai vehement critic al aderarii Romaniei in Schengen, dintr-o data, Olanda nu mai are nimic de obiectat. Nu a facut țara noastra minuni, ci Olanda iși vede in continuare interesul. Ar putea pierde cursa pentru desemnarea viitorului șef Frontex pentru ca se opune aderarii Romaniei la Schengen. Proiectul Deciziei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen figureaza in continuare pe agenda Consiliului JAI din 8 decembrie 2022, spun surse guvernamentale pentru G4Media, care confirma informația ca Olanda nu se mai opune aderarii țarii noastre. ”Conform practicii, Comitetul…