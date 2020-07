Stiri pe aceeasi tema

- Ce este omologarea individuala a unei mașini și cand este necesara o astfel de procedura conform legislației din Romania.Omologarea individuala este o conditie legala obligatorie pentru inmatricularea vehiculelor si reprezinta procedura prin care Departamentul de Omologari Individuale și Inspecții Tehnice…

- Elevii care sunt diagnosticati cu Covid-19 pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala cu masuri de siguranta, a declarat duminica seara, la Digi24, ministrul Educatiei, Monica Anisie. „Acestia (n.r. copii diagnosticati cu Covid-19) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca scolile nu se vor mai deschide in acest an de invatamant. ‘S-a decis astazi ca, pentru majoritatea elevilor, in acest an scolar, gradinitele, scolile si universitatile sa nu se mai redeschida. Nu se va intoarce elevul, studentul fizic la cursuri’, a spus…

- Politia Romana face cateva precizari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori pascale.Intr-o postare pe pagina de Facebook, Politia Romana arata ca cetatenii pot merge sa isi cumpere carne de miel pentru Paste, dar recomanda sa aiba la ei cartea de identitate si declaratia pe proprie…