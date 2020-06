Olanda: Amsterdamul interzice închirierea locuinţelor personale pentru turişti în zona centrală Rezidentii din centrul principalei metropole a Olandei, Amsterdam, nu vor mai avea dreptul de la 1 iulie sa-si inchirieze locuintele pentru turisti, au anuntat joi autoritatile locale, transmite agentia DPA. Proprietarii din restul orasului vor putea oferi cazare turistilor pentru cel mult 30 de zile in decursul unui an. Decizia survine dupa ani de dezbateri despre efectele turismului masiv asupra vietii cotidiene din centrul Amsterdamului. Potrivit unui sondaj recent, 75% dintre rezidentii din zonele centrale ale acestui oras sustin interzicerea inchirierilor de spatii locative pentru vacante.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

