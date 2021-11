Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare din Olanda au anunțat, sambata. ca 61 de persoane care au ajuns vineri la Amsterdam cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru COVID-19, potrivit The Guardian. Autoritațile au efectuat teste suplimentare in aceasta dimineața pentru a vedea daca vreuna dintre…

- Omicron , noua varianta a COVID, identificata prima data in Africa de Sud, are potențialul de a avea contagiozitate cel puțin similara ca tulpina Delta, iar trecerea prin boala ”nu ofera o protecție suficienta in fața infecției cu aceasta noua varianta virala”, a declarat vineri seara, Valeriu Ghoerghița,…

- Noua varianta de coronavirus numita B.1.1.52 s-a raspandit in Africa de Sud si un numar mic de cazuri s-au descoperit la calatori din Hong Kong, Israel si Belgia. Cel mai vechi esantion care arata infectia cu aceasta varianta a fost colectat in Botswana pe 11 noiembrie. Cel putin zece tari, inclusiv…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a numit noua varianta COVID-19 descoperita in Africa de Sud, Omicron. „Aceasta varianta are un numar mare de mutații, dintre care unele sunt ingrijoratoare. Riscul crescut de infectari este mult mai ridicat in comparație cu alte variante”, a spus OMS intr-un comunicat,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…

- „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre ceea ce s-a discutat la reuniunea OMS de astazi. Mai devreme, in cursul zilei, tocmai am primit un mesaj care spune ca vor promova aceasta varianta ca ", a spus Nicholas Crisp, director general interimar al Dpartamentului de…

- Un inalt oficial din Africa de Sud a declarat ca i s-a spus vineri ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va desemna noua varianta de coronavirus detectata in Africa de Sud drept o varianta „ingrijoratoare”, relateaza Reuters. „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre…

- Noua varianta de coronavirus numita B.1.1.529, identificata prima data intr-o provincie dens populata din Africa de Sud, a fost detectata intre timp in Botswana, Hong Kong, Israel si Belgia. Cel putin zece tari, inclusiv din Europa, au impus deja restrictii de calatorie pentru sase tari sud-africane.