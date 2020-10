Ola Ola E! Mandinga și NOSFE fac echipă pentru „Macho Man” Mandinga surprinde cu o super colaborare! Cea mai iubita trupa latino din Romania și NOSFE lanseaza pentru prima oara impreuna și reinterpreteaza „Macho Man”, una dintre cele mai populare melodii ale tuturor timpurilor, lansate in urma cu peste 20 de ani de trupa Genius. Remake-ul vine cu un sound fresh și cu o producție cool ce pastreaza linia originala a piesei. „Ne-a placut foarte mult energia piesei, iar influențele latino ne-au convins imediat sa facem remake-ul «Macho Man». Este o perioada in care petrecem mai mult timp cu familia și la studio și ne este dor de scena și de public. Ne este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

