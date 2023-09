Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul festival german Oktoberfest a inceput sambata, la Munchen, cu deschiderea primului butoi de bere si artificii, transmite agentia DPA, conform agerpres.ro. Primarul din Munchen, Dieter Reiter, a deschis oficial festivalul, la pranz (10:00 GMT), dand cep primului butoi de bere cu doua lovituri…

- Daca vrei un litru de apa plata la Oktoberfest de la Munchen (16 septembrie - 3 octombrie), trebuie sa platești peste 10 euro. Berea s-a scumpit și ea: costa pana la 14.50 euro litrul, noteaza publicația Heute, care citeaza date oferite de site-ul oficial al evenimentului.Oktoberfest, unul dintre cele…

- In ultimele luni tot mai multe companii chineze au anunțat lansarea pe noi piețe in Europa, iar la salonul de mobilitate de la Munchen a fost o prezența chineza record. Cota de piața a mașinilor electrice chineze a crescut cu mai mult de 100% in doi ani, iar „greii” industriei europene sunt neliniștiți…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat luni ca nu va candida pentru al cincilea mandat, ci se va retrage din politica dupa alegerile din noiembrie, transmite Reuters.Rutte a prezentat vinerea trecuta demisia celui de-al patrulea guvern al Olandei pe care il conduce, dupa ce nu a reusit sa ajunga…

- Incep pregatirile pentru celebrul Oktoberfest din Munchen, cu doua luni inainte de startul oficial al evenimentului.Parcul Theresienwiese din capitala bavareza, care gazduiește festivalul anual, va deveni un șantier de construcții. Din motive de siguranța, este interzisa intrarea pe șantier, noteaza…

- Cine vrea sa faca cunostinta cu comunitatea de motocioclisti "Sfinti si pacatosi”, sa vina la Berca…are ce vedea! Inimosul primar al comunei Berca - Ionel Dobrita a reusit si de data asta sa “rupa gura targului” cu organizarea celei de-a II-a editii a MOTO PARTY-ului – “INNATURA”!

- Editia 2023 a "Trofeului Iosif Bukkosildquo;, intrecere de fotbal adresata categoriilor de varsta 2011, 2012 si 2013, a inceput astazi si se va desfasura pana pe 28 iunie, pe terenurile din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.Turneul este organizat de Asociatia Judeteana de Fotbal Constanta, prin…

- Mai sunt doar opt zile pana la cea de-a VII-a ediția a Festivalului Internațional de Teatru din Turda, iar organizatorii au anunțat ce teatre vor urca pe scena Fabricii de Teatru, dar și care sunt piesele cu care ne vor incanta actorii. Deși ediția din acest an va fi mai scurta decat celelalte șase,…