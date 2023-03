Spre deosebire de alți ani, crescatorii de ovine din Caras-Severin prefera acum sa vanda mieii in viu intermediarilor, care ii incarca in Tir-uri și nu mai vor sa-și bata capul cu sacrificarea și vanzarea in piețe. Pana la urma, nici nu este mare diferența de preț. „Anul acesta, oferta este din start in jur de 20 de lei. Este avantajos pentru cei care vand, au mulți și le va fi greu sa-i vanda taiați pentru ca in targuri, in piețe, stiți bine care sunt condițiile, trebuie sa mai si plateasca ca sa vina si sa comercializeze. Cu siguranța fermierii se vor reorienta și poate vor accepta oferta celor…