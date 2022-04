Chiar daca prețul din acest an la carnea de miel este mai mare cu 30-40%, fața de anul trecut, nu se poate spune ca este un nivel in masura sa-i mulțumeasca pe crescatori. Și aceasta in condițiile in care costurile de producție s-au marit semnificativ, in special la porumb, și probabil vor mai crește. Oierii sunt conștienți, insa, ca nu pot cere mai mult, pentru ca ar ramane fara cumparatori. La acest moment, prețul in viu la poarta fermei este de 19-20 lei pe kilogram, ar cererea vine din partea intermediarilor care cumpara miei pentru Paștele catolic pentru țari precum Italia sau Grecia. Din…