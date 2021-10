Oglindă, oglinjoară, cine e cel mai puțin vinovat din țară? Un lider privește pe fereastra la victorii și in oglinda la infrangeri. Vorba ii este atribuita lui Jim Collins, autor și consultant pe zona de business, dar ințelesul ei depașește lumea afacerilor și patrunde in suferințele vieții de zi cu zi. Președintele Iohannis se ferește de oglinda. Fie ca a fost vorba de tragedia de la Constanța, cand a pronunțat eșecul statului, sau de criza politica, șeful statului s-a uitat pe geam, catre alții. ”Acest guvern a cazut victima unor orgolii politicianiste care nu au in spate nicio gandire pentru Romania”, a spus joi șeful statului, la Cernavoda. Numai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

